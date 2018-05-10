منظمات المجتمع المدني بمصراتة تجتمع بأعضاء لجنة المصالحة مع تاورغاء

عين ليبيا

نظَّمت مفوضية المجتمع المدني فرع مصراتة اجتماعاً لعدد من منظمات المجتمع المدني مع أعضاء لجنة المصالحة مع تاورغاء الأربعاء بقاعة ورش العمل بكلية الآداب.

وتم خلال الإجتماع عرض مسودة ميثاق الصلح مع تاورغاء ومناقشة رؤية منظمات المجتمع المدني حوله حيث صرَّح مدير مفوضية المجتمع المدني فرع مصراتة «رمضان معيتيق» بأن مسودة وثيقة الصلح مع تاورغاء التي عرضت لاقت في مُجملها قبول من منظمات المجتمع المدني الحاضرة مع إبدائهم لبعض الملاحظات حولها لتضمينها.

كما سُلمت ملاحظات الحاضرين على المسودة مكتوبة في ختام الإجتماع لدراستها وتضمينها في الميثاق.

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