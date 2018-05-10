وفد من الخارجية الكورية الجنوبية يلتقي مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء

عين ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة الخميس نائب المدير العام بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية كوه يونق سو والوفد المرافق له .

وتم عقد اجتماع موسع مع نائب المدير العام بوزارة الخارجية الكورية والوفد المرافق له حضره مدير عام مشروعات الانتاج المهندس عبد الحكيم الفرجاني والمستشار المالي مختار الكيلاني والمستشار الفني يونس عريبي ومدير دائرة التخطيط والدراسات المهندس محمد أبوسويدر ومساعد مدير إدارة العلاقات السيد محمد الشيباني.

وأوضح المهندس عبد المجيد حمزة أن الشركة على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم سواء من قبل الشركة وأيضاً مع الحكومة الليبية معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تقف الحكومة الكورية مع الدولة الليبية للمساعدة في وضع الحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة العامة للكهرباء ستزود الحكومة الكورية بكل التفاصيل التي توصلنا إليها وما تم الإتفاق عليه مع هذه الشركات في فترة لا تتجاوزر عشرة أيام لغرض مراجعتها ووضع أي تغيرات بما يتوافق وجهات نظرهم تضمن سلامة الكوريين معرباً عن أمله أن نرى الشركات الكورية تباشر أعمالها في القريب العاجل .

من جهته أكد نائب المدير العام بوزارة الخارجية الكورية أن بلاده تقوم بوضع خطة لإعادة فتح السفارة في ليبيا كمرحلة أولى تتضمن موعد العودة وما هي أنواع الإجراءات التي يمكن إجراؤها كما أعرب عن أمله بتوفير الأمن للشركات الكورية من قبل الشركة العامة للكهرباء لإزالة كل العقبات.

وقام نائب المدير العام بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية ورؤساء الشركات الكورية بجولة ميدانية لمقر مشروع محطة غرب طرابلس المتوقفة وكان في إستقبالهم عميد بلدية جنزور ومدير المشروع وعدد من المهندسين حيث قام الوفد بزيارة لموقع المشروع لمعاينة المعدات.

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