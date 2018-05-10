وفد نيابي يشارك في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي في العاصمة المغربية

ليبيا – شارك أعضاء البرلمان العربي بمجلس النواب في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي بالمملكة المغربية “الرباط” أمس الأربعاء.

وفد النواب المشارك ضم بحسب الصفحة الرسمية لمجلس النواب كل من (حسن البرغوثي ،عبدالسلام نصية،ابو صلاح شلبي وأحلام محمد اللافي).

ودعا البرلمان العربي في جلسته إلى تظافر الجهود لتوفير احتياجات الدولة الليبية من أجل إعادة تأهيل وبناء المناطق التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب ،مشيراً إلى المبادرات التي يرعاها مجلس النواب الليبي لإعادة إعمار مدينة بنغازي في مرحلة ما بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية.

وأبدى البرلمان العربي قلقة إزاء المحنة الإنسانية التي يعانيها أهالي مدينة تاورغاء عقب منعهم من العودة إلى ديارهم،داعيا إلى الرفع الفوري لكافة العراقيل التي تقف أمام عودة النازحين إلى ديارهم والعمل على تأمين احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متكامل.

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