المجبري يُعلن رسمياً إقرار الترتيبات المالية للعام 2018

عين ليبيا

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة (42,511,430,000)، (إثنان وأربعون مليار وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثون ألفاً دينار ليبـي)، خُصص منها لبند المرتبات (24,500,000,000)، (أربع وعشرون مليار وخمسمئة مليون) دينار ليبي بينما شكلت النفقات التسييرية (6,700,000,000) مليار دينار ليبي، أما الباب الثالث الخاص بمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة (4,700,000,000) مليار دينار ليبي بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6,500,000,000 دينار ليبي بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

المجبري أوضح خلال مؤتمر صحفي أنه تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27,000,000,000 مليار، وقرض بقيمة 10,000,000,000 مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي مُمول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2,000,000,000 مليار دينار.

كما أضاف المجبري أن هناك فرق بين ترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثل في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018 مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

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