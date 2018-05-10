داخلية الوفاق تقيم حفل اختتام أسبوع المرور العربي الموحد

قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الوزير عبد السلام عاشور قدم خلال كلمة ألقاها في حفل اختتام اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد الذي أقيم بمديرية امن الزاوية التحية لكافة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم لتعزيز الأمن داخل ليبيا.

وأعرب وزير الداخلية بحكومة الوفاق عن شكره وتقديره لكافة منتسبي الإدارة العامة للمرور والتراخيص لما يبذلونه من جهد من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين الطرقات الرئيسية والفرعية لتسهيل حركة السير.

وألقيت خلال حفل الختام عديد الكلمات التي حيت رجال المرور في يومهم العالمي الذي خصص لهم خلال هذه الأيام.

وحضر الاحتفالية مدير إدارة المرور ومدراء مديريات الأمن بالمنطقة الغربية.

وانطلق أسبوع المرور العربي الموحد في الثالث من شهر مايو الجاري وحتى العاشر منه تحت شعار (التزامك بالنظام دليل وعيك) وتخللت الاحتفالية عرض عسكري لمنتسبي إدارة المرور والتراخيص وعرض لأطفال مدرسة نجوم ليبيا الحديثة وعرض آخر لمنتسبي الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية كما جرى تكريم عدد من منتسبي إدارة المرور والتراخيص وعدد من مديريات الأمن بالمنطقة الغربية.

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