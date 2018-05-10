بلدية حي الاندلس تطالب الرئاسي بتنفيذ المشروعات التى تدعم البنية التحتية في البلدية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الخميس مع أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية.

أعضاء المجلس البلدي طالبوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي دعم المجلس في تنفيذ المشروعات التي من شأنها المساهمة في دعم البنية التحتية وحلحلة جملة من الإشكاليات التي تعاني منها البلدية.

ومن جانبه أبدى عضو المجلس الرئاسي استعداده العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية من خلال تنفيذ مجموعة المشاريع التي سيتم التنسيق فيها مع المجلس الرئاسي ضمن برنامج دعم البلديات والعناية بمداخل البلدية والنظر في احتياجاتها.

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