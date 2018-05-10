بنغازي تحتفل بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة

بنغازي-العنوان

تشهد بنغازي اليوم الخميس احتفالا بمناسبة الذكرى الرابعة لعملية الكرامة تحت شعار (بنغازي كرامة وطن) في ساحة الشهداء (الكيش).

ويحضر الاحتفال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، بالإضافة إلى مدير إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وآمر الكتيبة “21” الصاعقة “شهداء الزاوية” اللواء جمال الزهاوي ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي.

ويشارك في الحفل طلاب المدارس، والحركة العامة للكشاف والمرشدات، وشبيبة الهلال الأحمر الليبي، والأندية الرياضية، وشبيبة أصدقاء المرور، وشبيبة أصدقاء الدفاع المدني، والدراجات الهوائية والفروسية ومراكز ذوي الإعاقة والفرق الشعبية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى لفيف من الحضور لجميع فئات المجتمع.

وتضمن الاحتفال عرض جوي لسلاح الجو التابع للقوات المسلحة والقفز المظلي للقوات الخاصة.

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