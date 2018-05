“المجبري” يعلن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي بقيمة تجاوزت 42 مليار دينار

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة (42,511,430,000)، (اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبـي)، خصص منها لبند المرتبات (24,500,000,000)، (أربعة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون) دينار ليبي بينما شكلت النفقات التسييرية (6,700,000,000) مليار دينار ليبي، أما الباب الثالث الخاص بمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة (4,700,000,000) مليار دينار ليبي، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6,500,000,000 دينار ليبي.

وبين “المجبري” خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، أنه تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27,000,000,000 مليار، وقرض بقيمة 10,000,000,000 مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2,000,000,000 مليار دينار.

وتابع “المجبري” أن هنالك فرقا بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

