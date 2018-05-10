غدامس تستضيف جلسة تشاورية تحضيرية للملتقى الوطني الليبي

غدامس-العنوان

استضافت بلدية غدامس اليوم الخميس جلسة تشاورية تحضيرية للملتقى الوطني الليبي بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة، وذلك للتعرف على آراء المواطنين حول الأولويات الوطنية وتوزيع السلطات والأمن والدستور والانتخابات.

ويعد المتلقى أحد مراحل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو أبعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وافتتح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبد السلام المهدي هيبة الملتقى الوطني الليبي غدامس وبحضور عميد بلدية غدامس جمال الأسود ومبعوث الأمم المتحدة باتريك.



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