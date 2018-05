أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا رقم (574) لسنة (2018) القاضي بتحديد سعر الصرف المعتمد عند التحويل والصرف لمرتبات العاملين بالخارج الموفدين من الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وينص القرار الذي تلقت صحيفة “المتوسط” نسخة منه بأن يكون سعر الصرف ( 2.75 دولار امريكي مقابل الدينار الليبي الواحد).

