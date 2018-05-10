بلدي اجدابيا: يعلن عن القيمة المالية الخاصة بمشاريع القطاعات

قام المجلس البلدي أجدابيا، مساء أمس الاربعاء بعقد مؤتمر صحفي بمسرح صندوق التضامن اجدابيا من خلاله تم الكشف عن القيمة المالية للمشاريع التي أعطت الحكومة الليبية الموقتة الإذن بمباشر تنفيذها داخل بلدية اجدابيا الفترة القادمة .

المؤتمر الصحفي عقد بحضورعميد بلدية اجدابيا سعد العكوكي وعدد من مسؤولين ومدراء القطاعات والشركات الحكومية : شؤون التربية والتعليم ، مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا التعليمي ، مراقبة الخدمات المالية ، شركة المياه والصرف الصحي ،شركة الخدمات العامة للنظافة ، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، الشركة العامة للكهرباء اجدابيا، قطاع المرافق والإسكان .

خلال المؤتمر أعطيت الكلمات لمسؤولين القطاعات لتوضيح المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تعاني منها القطاعات داخل بلدية اجدابيا،خلال سنوات المرحلة الانتقالية التي مرة بها البلاد في ظل تعاقب الحكومات.

ومن جانبه أعلن عميد بلدية اجدابيا عن إجمالي القيمة المالية للمشاريع والتي بلغت 37 مليون دينار ليبي تم رصدها من قبل الحكومة المؤقتة بخصوص الصيانة السريعة وحل المختنقات الضرورية داخل القطاعات بالبلدية وهي على النحو التالي:

شركة المياه والصرف الصحي 13,769,277 مليون دينار.

قطاع المرافق والإسكان 9 مليون دينار.

شؤون التربية والتعليم 5,920 مليون دينار .

مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا التعليمي 4,500 مليون دينار.

إدارة الخدمات الصحية 1,400 مليون دينار.

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