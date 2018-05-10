“رغم وجود هدنة” رماية على مقر اللواء السادس في سبها

سبها-العنوان

أعلن المتحدث الإعلامي باسم اللواء السادس مشاة آلية والقوات المساندة له علي اسحيم اليوم الخميس اختراق الهدنة التي تمت تحت إشراف آمر المنطقة العسكرية سبها

وقال اسحيم “كان محدد للهدنة أن تبدأ على تمام الساعة 12 ظهرا لكن بعد ساعتين من دخولنا في الهدنة المعلن عنها من قبل آمر منطقة سبها العسكرية تعرض مقر اللواء السادس مشاة لرماية مكثفة من قبل العصابات التشادية المجرمة المتواجدة بقاعة الشعب والمستعينة ببقايا شورى ثوار بنغازي والدواعش الإرهابيين”.

وأكد اسحيم التزام اللواء السادس منذ البداية بما أعلن عنه من وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى الخارجين عن القانون لم يلتزموا وقاموا باختراق الاتفاق والهدنة في أكثر من مرة.

وقال “نحن نتبع مؤسسة عسكرية ونلتزم بكل ما يصدر عنها من تعليمات”.

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