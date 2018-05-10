نواب ليبيون يؤدون اليمين كأعضاء بالبرلمان الإفريقي

أدى أعضاء من مجلس النواب الليبي اليوم الخميس اليمين القانونية كأعضاء بالبرلمان الأفريقي وذلك في عاصمة جنوب أفريقيا (جوهانزبيرغ) . وبينت مجلس النواب عبر صفحته الرسمية ان النواب الذين ادوا اليمين القانونية هم صالح قلمة، سالم قنان، يوسف محمد كمود، مدللة محمد بشير، عبدالقادر حسن يحيى.

يشار الى ان صلاحيات البرلمان الافريقي استشارية وأن فترة الرئاسة فيه تمتد لخمسة سنوات وتأسس في شهر مارس عام 2004م ، ويبلغ عدد أعضائه نحو 230 نائبا ، وذلك باختيار برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي تكون في الأساس من 46 دولة أفريقية ، وكان مقرها السابق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، ولكن نقلت إلى جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية