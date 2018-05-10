مدراء الأمن بداخلية الوفاق يوجهون هذه الرسالة

تعهد المشاركون في فعاليات الملتقى الثاني لمدراء الأمن والإدارات بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتصدي لكافة المؤامرات والدسائس التي من شانها زرع الفتن بين أبناء ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المشاركون في الملتقى وجهوا رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بحرية وامن الشعب الليبي بان وزارة الداخلية ومكوناتها ستتصدى لكافة المؤامرات والدسائس التي من شانها زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وبحث المشاركون في الملتقى تداعيات الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس

وشارك وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور في فعاليات الملتقى وذلك تزامنا مع اختتام فعاليات اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد واستمع لشروح وافية من عدد من مدراء مديريات امن المنطقة الغربية المشاركون في الملتقى حول سير العملية الأمنية داخل مديرياتهم

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