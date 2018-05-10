الزواية والزنتان يؤكدان على مدنية الدولة

أكد ممثلو الزنتان والزاوية، في لقاء المصالحة الثاني بين المدينتين، الخميس، على التداول السلمي للسلطة، وتوحيد المؤسسات الأمنية تحت السلطة المدنية.

وشدد ممثلو المدينتين، في البيان الختامي للقاء الذي عقد بمدينة الزاوية، على وحدة التراب الليبي، والحوار الليبي الليبي داخل أراضي الوطن، وعدم اللجوء للسلاح أو التلويح به، إضافة إلى الاحتكام للحوار في إدارة أي خلاف أو نزاع، وفق البيان.

وطالب البيان بتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والغلو، والجريمة المنظمة وخاصة عمليات التهريب، مؤكدا ضرورة عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وبيوتهم.

واتفق ممثلو المدينتين على تشكيل لجنة للنظر في الملفات العالقة بينهما، والعمل على حلها، وضمان حرية التنقل والامتلاك والتجارة بين الزاوية والزنتان.

يذكر أن لقاء المصالحة بين مدينتي الزنتان والزاوية، هو الثاني بعد لقائهما الأول في أبريل المنصرم بالزنتان.

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