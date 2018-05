«الرئاسي» ينعى الشاعر التونسي بشير العريبي

المتوسط:

نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الشاعر الوطني التونسي بشير العريبي مؤلف النشيد الوطني الليبي، الذي وافته المنية، اليوم الخميس.

‏‏وقال المجلس الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشاعر الراحل المبدع الكبير عبر بكلمات النشيد عن استقلال بلادنا وكانت كلماته تحمل في ثناياها معاني حضارية ونضاليه، تعكس الاعتزاز والفخر بالجهاد الآباء والأجداد».

وأضاف: «‏لقد عايش رحمة الله وتعايش مع الليبيين وقضاياهم في خمسينيات القرن الماضي، في زمن كانت القومية العربية، تمارس فعلا لا قولا، توحد النضالات والمشاعر والغايات، فلا غربة ولا اقتراب لعربي أينما حل في بلاد العرب»

