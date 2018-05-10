احتفال في مستشفى العافية بهون بمناسبة افتتاح قسم الباطنة والجراحة نساء

احتفل العاملون في مستشفى العافية بمدينة هون، أمس، بافتتاح قسم الباطنة والجراحة نساء، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التطوعية، التي أجراها له عدد من أبناء المدينة .

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أثنت على المجهودات التطوعية التي قام بها فريق الصيانة لمختلف أقسام المستشفى، كما تم تكريم عدد من الممرضات والمعلمات من الرعيل الأول بمدينة هون وعدد من المربيات.

ويعد قسم الجراحة والباطنة نساء ثالث الأقسام التي تفتتح بعد إجراء الصيانة التطوعية لها، حيث سبقه افتتاح قسم الولادة، وقسم الأطفال.

الجدير بالذكر أن مستشفى العافية بهون يقدم الخدمات الطبية لقاطني مدن الجفرة، والبلديات المجاورة لها.

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