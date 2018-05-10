تعرف على تطورات الإفراج عن الساعدي القذافي

أعلنت الرابطة العامة للأسرى والمعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرا في ليبيا أن مكتب النائب العام لا يمانع من الإفراج عن الساعدي القذافي بعد الحكم ببراءته.

وقالت الرابطة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إنها تواصلت مع مبروكة دوة محامية الساعدي التي أكدت أنها تواصلت مع مكتب النائب العام الذي “لا يرى أي مانع من الإفراج عنه عقب صدور الحكم براءته وان إدارة السجن الذي يحتجز فيه الساعدي لم يصلها حتى الآن ما يأمرها بالإفراج عنه فورا لان المحامي العام وهو المختص بتنفيذ الأحكام الصادرة لم يأمر حتى الآن بتنفيذ الحكم ومن ثم الإفراج عن (الساعدي)” دون أن يبدي أية أسباب قانونية أو موانع تذكر.

وأضافت الرابطة أنها اتفقت مع المحامية على أن تقوم الرابطة بمكاتبة مكتب المحامي العام من أجل معرفة أسباب تأخر صدور أمر الإفراج عن الساعدي بعد صدور حكم محكمة شمال طرابلس ببراءته مما نسب اليه من تهم . وكانت محكمة استئناف طرابلس قضب ببراءة الساعدي في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني، بعد سلسلة من التأجيلات والتوقيف على ذمة القضية القديمة ذات الرقم (2005/877).

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