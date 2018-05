أعلن مستشفى غات العام عن بدء جلسات غسيل الكلى صباح اليوم الخميس، بعد انتهاء اعمال تركيب محطة التحلية الجديدة بقسم الكلى.

يشار إلى أن مستشفى غات أكد في ايجاز صحفي نشره عبر صفحته على فيسبوك، أمس الاربعاء، عن مباشرة اجراء عمليات المعايرة، فور وصول محطة التحلية الى مبنى المستشفى بعد توقف المحطة القديمة بشكل نهائي.

