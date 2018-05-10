رئيس الليبية للاستثمار الشخصية الأكثر تأثيراً في مجاله

أظهر استفتاء قامت به شركة El Counsultancy البريطانية ومقرها لندن، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود استطاع أن يكون الشخصية الأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الأعمال والاستثمار حسب دراسة واستفتاء قامت به الشركة في المملكة المتحدة.

وبينت الشركة أن الإصلاحات التي قام بها محمود في قطاع الاستثمارات والخطوات التي قام بها لإصلاح مؤسسة الاستثمار الليبية والجهات التابعة لها كانت السبب في اختياره الشخصية الأكثر تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن محمود حاصل على دكتوراه في مجال الإدارة المالية الأردن عام 2010 وماجستير في التخطيط المالي وتولى مهام مدير عام الشركة الليبية للتمويل والإيجار المالي 2016، ورئيس قسم التمويل والمصارف بالأكاديمية الليبية، عضو مجلس إدارة بسوق المال الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس المؤسسة في اغسطس2016.

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