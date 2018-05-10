السّراج ينعى مؤلف النشيد الوطني لليبيا

طرابلس-العنوان

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الخميس الشاعر الوطني التونسي بشير العريبي مؤلف النشيد الوطني الليبي، الذي وافته المنية، اليوم الخميس عن عمر ناهز 95 عاماً.

وقال فائز السراج “إن الشاعر الراحل المبدع الكبير عبر بكلمات النشيد عن استقلال بلادنا وكانت كلماته تحمل في ثناياها معاني حضارية ونضاليه، تعكس الاعتزاز والفخر بالجهاد الآباء والأجداد”.

وأضاف “‏لقد عايش رحمة الله وتعايش مع الليبيين وقضاياهم في خمسينيات القرن الماضي، في زمن كانت القومية العربية، تمارس فعلا لا قولا، توحد النضالات والمشاعر والغايات، فلا غربة ولا اقتراب لعربي أينما حل في بلاد العرب”.

وكان الشاعر بشير العريبي قد اختير نصه “يا بلادي” ليكون النشيد الوطني لليبيا في مسابقة لتأليف النشيد في القاهرة والذي لحنه الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب.

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