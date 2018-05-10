تعرف على حكم القضاء بشأن الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد

وجه رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس المستشار “بدري دوزان”، كتاباً إلى المجلس الرئاسي يوضح فيه أنه قد تم الاستشكال فيما ورد في التنفيذ المرفوع نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة.

وبينت إدارة التواصل بالمجلس الرئاسي انه “وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام .. رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة بضرب عرض الحائط بالحكم الصادر عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة الثامنة في الطعن رقم “489” لسنة 2018م” عليه “تجدر الإشارة والتنويه بأن ما ورد في وسائل الإعلام مغلوط الغرض منه ثني الجمعية العمومية عن الاضطلاع بدورها الذي رسمه المشرع، وفق القانون “23” لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية”.

وأضافت انه “في حقيقة الأمر فإن الجمعية العمومية انعقدت بناء على الاستشكال المقدم في التنفيذ المرفوع نيابة عن … رئيس المجلس الرئاسي …وأعضاء الجمعية العمومية وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا ونص المادة “392” مرافعات التي قيدت تنفيذ الحكم المشار إليه إلى حين البت في الاستشكال المرفوع من إدارة القضايا”.

ونشرت إدارة التواصل صورة من الخطاب الموجه من دوزان إلى رئيس المجلس الرئاسي والنائب احمد معيتيق ووزير التخطيط، وزير المالية، وزير المواصلات، وزير الاقتصاد.

وتضمن الخطاب انه “بالإشارة إلى صحيفة إعلان أمر والعزم على التنفيذ المعلن للإدارة بتاريخ 8-5-2018 الخاص بالشق المستعجل في الطعن رقم (2018/489) المرفوع من …عادل رجب مركوس أمام الدائرة المدنية الثامنة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية”

وأضاف الخطاب” طعنا على القرار رقم (2018/374) الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة”.

وتابع “عليه نفيدكم بأنه تم الاستشكال في التنفيذ نيابة عنكم وطبقا لنص المادة (392) من قانون المرافعات والتي تنص انه عند التنفيذ إذا عرض استشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور الوقتية وللمحضر ان يوقف التنفيذ وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه”.

وختم” بهذا نفيدكم بأنه بقيد الاستشكال يتعذر …التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه في الاستشكال”.

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