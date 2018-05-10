وزير التعليم يشارك في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» في دورته الرابعة والعشرون

عين ليبيا

يشارك وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل ” في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دورته الرابعة والعشرون المنعقد بفندق الجولدن توليب – قمرت بتونس خلال يومي 9 و 10 مايو 2018, رفقة أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالوزارة الدكتور “عبد المنعم أبولائحة” و سفير ليبيا لدى تونس الأستاذ “محمد المعلول“.

وأثنى الوزير في كلمة له خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر, والتي رحب في مستهلها بالحضور, على جهود دولة تونس الشقيقة في تنظيم المؤتمر معبراً عن بالغ شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

واقترح الوزير في معرض كلمته العمل على توحيد المناهج التعليمية في الدول العربية كافة وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي وفِي المواد العامة مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم, منوهً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة في بقية المواد مثل التاريخ والتربية الوطنية وغيرها, داعياً الجميع إلى دراسة الفكرة ودعمها ومحاولة تطبيقها, واصفاً إياها بـ “الإنجاز التاريخي” على مستوى عمل المنظمة إن هي نجحت في ذلك لأنه من ضمن مهامها وان نتائجه ستكون ذات فائدة عظيمة في تقوية وتوحيد العملية التعليمية بين الدول العربية.

كما اقترح وزير في الجلسة الختامية على المنظمة رفع مذكرة إلى جامعة الدول العربية بشأن إعادة النظر في مساهمات الدول المختلفة في ميزانية المنظمة, لافتاً إلى أن جدول المساهمات الحالي كان قد تم اعتماده منذ زمن بعيد جداً من قبل الجامعة العربية وأن الأحوال الاقتصادية في الكثير من الدول العربية قد تغيرت وتأثرت بالأوضاع الراهنة مما يجعلها غير قادرة على الاستمرار بنفس برنامج المساهمات الحالي.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام الذي شهد انطلاقه حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”، وبعض سفراء الدول العربية ووزراء التعليم العرب ,ووفود من الدول العربية والمنظمات والهيئات العربية والدولية والإقليمية, المصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام ,وتنظيم أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للمؤتمر العام ,بالإضافة إلى استعراض تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج فيما بين انعقاد دورتي المؤتمر العام العاديتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين , فضلاً عن مناقشة الموازنة والبرنامج لعامي 2019 – 2020.

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