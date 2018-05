ألغى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، زيارته التي كانت مقررة، اليوم الخميس، إلى مدينة مصراتة.

وأكدت مصادر محلية، أن الغاء الزيارة جاء بعد احتجاج مجموعات من أهالي مصراتة الرافضين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر، أن قادة من قوات البنيان المرصوص هددوا بإغلاق مهبط المطار وبرج المراقبة لمنع المشري من دخول المدينة.

