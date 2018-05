بعد إلغاء «قوة الردع».. «السراج» يصدر أوامره بالتنسيق لمنع تضارب الاختصاصات

المتوسط:

‏طلب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور، التنسيق مع الجهات والأجهزة الأمنية القائمة وإدارة القانون لمنع أي تضارب في الاختصاصات، أو مخالفة التشريعات النافذة، بشأن القرارين رقم 555 ، 559 لسنة 2018، وموافاة المجلس بتقرير بخصوص هذا الأمر خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وأضاف «السراج» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا القرار يأتي لما أثاره القراران من ملاحظات لدى بعض المختصين.

وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا، أمس الأربعاء، يحمل رقم 555، ينص على تشكيل جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية تحت مسمى “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” وحل قوة الردع الخاصة ونقل أفرادها إلى الجهاز الجديد ونقل ملكية كافة معداتها وممتلكاتها إلى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

فيما ينص القرار رقم 559 لعام 2018، على إنشاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، يتولى إدارته رئيس يصدر بتسمية قرار من المجلس الرئاسي، بناء على عرض من وزير الداخلية، وتكون مهامه المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد، ودراسة ووضع الخطط الاستراتيجية لتفعيل البوابات الأمنية.

