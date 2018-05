في إطار التعزيزات .. وصول الكتيبة 276 إلى محور الساحل بدرنة

خاص المتوسط

أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، وصول سرية من الكتيبة 276 التابعة لمجموعة عمليات عمر المختار دبابات بآمرة العميد ” علي القطعاني ” الى محور الساحل

وأوضح صبرة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أنه بأوامر من القيادة العامة لدى القوات المسلحة الليبية ترسل التعزيزات العسكرية.

وجدد “صبرة” دعوته لأهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.

وكان سلاح الجو نفذ، صباح اليوم الخميس، غارات جوية على مواقعة هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.

وقال «صبرة»، «إن سلاح الجو قصف موقع للخوارج ﻓي ﻛﺴﺎﺭة ﺳﺎﺳي بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎﺕ ﻭضبط 3 ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻫﺎﻭﻥ.

وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮﻕ ﺩﺑﺎﺑة ﻭﻓﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻘى من العناصر الإرهابية إلى ﺩﺍﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التي تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة.

