الوكيل يناقش مع إدارة التفتيش التربوي ومكاتبها ووحداتها بالمناطق دورها في «النهوض بالعملية التعليمية»

عين ليبيا

ناقش وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” بحكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه مع إدارة التفتيش التربوي ومكاتب ووحدات التفتيش التربوي بكافة البلديات على مستوى ليبيا دورها في النهوض بالعملية التعليمية لاسيما فيما يتعلق بإعداد وتقييم المناهج الدراسية وإجراء امتحانات الشهادات العامة لهذا العام.

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس 10 مايو 2018 بمقر وزارة التعليم، مدير إدارة التفتيش التربوي “محمد الدعباك” ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوي بمدينة البيضاء “محمد المهشهش” وعدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة وأعضاء اللجنة العليا للامتحانات.

كما تطرق المجتمعون لمناقشة احتياجات مكاتب ووحدات التفتيش التربوي بالمناطق, بالإضافة إلى التباحث حول آلية التواصل والعمل بين هذه المكاتب والإدارة، إلى جانب وضع تصور لعدم تداخل الاختصاصات بين إدارة التفتيش التربوي وإداراتي الدعم والإرشاد النفسي والخدمة الاجتماعية بالوزارة، وكذلك دور التفتيش التربوي في الملاك الوظيفي.

وأكد الوكيل خلال كلمته بالاجتماع على أهمية ودور المفتش التربوي بالعملية التعليمية، مؤكدا على دعم الوزارة للإدارة والأخذ بكافة التقارير الواردة عنها.

هذا وسلمت الوزارة العهد المالية المخصصة لمكاتب التفتيش التربوي بالبلديات.

وأشار ” جمعة ” بأن الوزارة ستشرع في توزيع بعض الاحتياجات والقرطاسية عقب الانتهاء من الاجالأخيرة.ضاف بأنه سيتم تشكيل لجان بمراقبات التعليم لمتابعة ورصد درجات مرحلة التعليم الأساسي بالتعاون مع مكاتب التفتيش التربوي وتعمل بإشراف مدراء إدارات التعليم الأساسي والثانوي.

واستعرضت المراكز والإدارات بالوزارة بالاجتماع خطة عملها وبرامجها وآلية تواصلها مع الجهات والإدارات بالقطاع.

وعلى هامش الاجتماع كرمت الوزارة كل من تقلد منصب مدير إدارة التفتيش التربوي خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن الاجتماع شهد حضور مكاتب ووحدات التفتيش التربوي بالمنطقة الشرقية والجنوبية والغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا