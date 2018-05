” الكبير” يلتقي محافظ البنك المركزي التونسي لبحث مكافحة غسيل الأموال

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الخميس، وذلك في إطار مناقشة سبل تطوير علاقة التعاون بين المؤسستين

وتناول اللقاء التنسيق والخبرات، وبخاصة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، ويأتي في إطار التنسيق المستمر بين المؤسستين، كما يعبّر عن العلاقة الوطيدة بين البلدين ويعكس اهتمام السلطة النقدية الرقابية في الدولتين بمسألة مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة توحيد الجهود والتنسيق لمواجهتها.

