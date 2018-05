النائب” الفاخري”لـ( المتوسط): الانتخابات بهذه الظروف خطوة مجهولة النتائج

قال عضو مجلس النواب “يوسف الفاخري” إن الدعوة لإجراء انتخابات في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي وتحت الظروف المعيشية والأمنية القاسية التي تمر بها البلاد حاليا تعتبر خطوة في الاتجاه المجهول ما لم يسبقها حوارات تنتج عنها تفاهمات تكون ضامن لاستقرار الدولة ما بعد إجراء هذه الانتخابات”.

وأكد ” الفاخري”، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن أي تعديل دستوري قادم لمرحلة انتقالية جديدة يجب أن يتم بطريقة قانونية وبإجراءات تشريعية و تنظيمية صحيحة تفاديا لأي طعن دستوري سوف يترتب عليه العودة للمربع الأول وبالتالي الاستمرار في حالة الانقسام الأمر الذي سوف يؤدي الي ازدياد حجم المعاناة.

