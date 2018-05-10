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ورشة عمل حول مناقشة العملية الدستورية في ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 اختتمت مساء اليوم  ورشة العمل حول “مناقشة العملية الدستورية في عام 2018 ” بالعاصمة تونس لمناقشة الوضع الحالي للعملية الدستورية وتخطيط الاستفتاء . و تناولت الورشة عدة محاور منها تسلسل الاستفتاء ، والمؤتمر الوطني ، والانتخابات  وإدارة العملية الدستورية في ضوء الانتخابات المحتملة.

وأكد مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بأن الورشة ناقشت عواقب إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء ، ودور مؤتمر وطني محتمل حول العملية الدستورية والحفاظ على المكاسب في العملية الدستورية ، وأدوار واختصاصات المؤسسات الحكومية في العملية الدستورية المستمرة . كما وتطرقت الورشة أيضا على الخطوات اللازمة لضمان نزاهة العملية الدستورية في ليبيا  وخطط الطوارئ. يذكر أن الورشة كانت بحضور عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، وعدد من القانونين والنشطاء .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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