ورشة عمل حول مناقشة العملية الدستورية في ليبيا

اختتمت مساء اليوم ورشة العمل حول “مناقشة العملية الدستورية في عام 2018 ” بالعاصمة تونس لمناقشة الوضع الحالي للعملية الدستورية وتخطيط الاستفتاء . و تناولت الورشة عدة محاور منها تسلسل الاستفتاء ، والمؤتمر الوطني ، والانتخابات وإدارة العملية الدستورية في ضوء الانتخابات المحتملة.

وأكد مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بأن الورشة ناقشت عواقب إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء ، ودور مؤتمر وطني محتمل حول العملية الدستورية والحفاظ على المكاسب في العملية الدستورية ، وأدوار واختصاصات المؤسسات الحكومية في العملية الدستورية المستمرة . كما وتطرقت الورشة أيضا على الخطوات اللازمة لضمان نزاهة العملية الدستورية في ليبيا وخطط الطوارئ. يذكر أن الورشة كانت بحضور عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، وعدد من القانونين والنشطاء .

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