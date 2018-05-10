حملة نظافة لرابطة شباب الجماعات بمدينة هون

انطلقت رابطة شباب قبيلة الجماعات بمدينة هون ببلدية الجفرة حملة تطوعية شاملة استهلت بحملة نظافة وإزالة الاتربة على جوانب الطريق العام بوسط المدينة وأوضح السيد محمد عبدالله قرين احد أعضاء الرابطة المتطوعين بأن هذه الحملة تستهدف القيام بكل الاعمال التطوعية انطلاقا من النظافة العامة للشوارع والطرقات الرئيسة والفرعية الى الاحياء السكنية وكذلك طلاء الطرقات بالعلامات المرورية الى تركيب اللوحات وممرات المشاة وإزالة القمامة وإصلاح المطبات المرورية وأيضا حملات التشجير وتزيين الشوارع واصطلاح أعمدة النور .. مشيرا الى ان هذه الحملات ستكون كل يوم خميس وجمعة من طل أسبوع بمجهودات ذاتية من قبل المتطوعين .

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