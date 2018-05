خاص المتوسط

استهدفت القوات المسلحة من القطاع الجنوبي لمدينة درنة عربة تحمل 23 مدافعة بطريق سيدي عزيز في الفتائح.

وقال مصدر عسكري في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم حرق العربة بالكامل.

يشار إلى أن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، أعلن وصول سرية من الكتيبة 276 التابعة لمجموعة عمليات عمر المختار دبابات بآمرة العميد ” علي القطعاني ” الى محور الساحل

