اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بمدينة اجدابيا

أقام قسم المرور والترخيص بمديرية أمن اجدابيا ، حفل بمناسبة اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي لسنة 2018 ، بمسرح صندوق التضامن الإجتماعي بمدينة اجدابيا.

الحفل أقيم بحضور عميد بلدية اجدابيا ومدير مديرية أمن اجدابيا وآمر منطقة الخليج العسكرية ورئيس وضباط وأفراد قسم المرور بالإضافة إلى حكماء وأعيان مدينة اجدابيا.

تخلل الحفل العديد من الكلمات كان من ابرزها كلمة رئيس قسم المرور والترخيص اجدابيا، العقيد صالح أحمد شعيب التي رحب فيها بالحضور كما هنأ كافة ضباط وضباط صف وأفراد قسم المرور والترخيص على ما يبذلون من جهد في ظل الظروف المناخية الصعبة طيلة فصول السنة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ببلدية اجدابيا وضواحيها.

وكان أسبوع المرور العربي بمدينة اجدابيا حافل بالأنشطة والفعاليات طيلة الأسبوع حيث افتتح اليوم الأول بإطلاق حملة توعية من قبل رجال المرور للمواطنين في الشارع عبر توزيع المطويات والملصقات الإرشادية الخاصة بالسلامة المرورية.

في اليوم الثاني قام رجال المرور بزيارة إلى المؤسسات التعليمية وتقديم المحاضرات التوعوية للطلبة حول دور رجل المرور.

وأما اليوم الثالث كان خاص بزيارة مستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي والمرور على المرضى داخل الأقسام وتوزيع الهدايا على الأطفال .

وبالنسبة لليوم الرابع قام رجال المرور بعدد من الزيارات المنزلية للمتقاعدين وأهالي شهداء الواجب وشهداء عملية الكرامة من منتسبي قسم المرور والترخيص .

في اليوم الخامس قام رجال المرور بزيارة ميدانية إلى أقسام المرور بالمناطق التابعة لمديرية أمن اجدابيا وتوزيع المطويات والملصقات على المواطنين هناك.

هذا وقد اختتم الحفل بتقديم شهادات الشكر والتقدير والدروع للمتقاعدين من ضباط وضباط صف وأفراد بالإضافة إلى أهالي شهداء الواجب وعملية الكرامة بالقسم .

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