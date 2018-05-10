انطلاق امتحانات مرحلة الامتياز لطلبة السنة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة عُمر المختار

عين ليبيا

تسعى كلية الطب البشري بجامعة عمر المختار وإدارة المستشفى الثورة التعليمي في التواصل لإنجاح العملية التعليمية لطلبة الامتياز بكلية الطب البشري بجامعة عمر المختار.

وتُبذل جهود كبيرة من أجل أن تسير العملية التعليمية بالشكل المطلوب، داخل مستشفى الثورة التعليمي، حيث انطلقت خلال اليومين الماضيين الامتحانات النهائية للدور الأول في مادة الأطفال للدفعة الحادية عشر.

ويُذكر أن إدارة كلية الطب البشري تستقبل خلال فترة الامتحانات عدد من أعضاء هيئة التدريس الزائرين من جامعة بنغازي وطبرق بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البشري بالجامعة وذلك للإشراف على هذه الامتحانات.

ويأتي هذا العمل في إطار التعاون المستمر بين جامعة عمر المختار وإدارة مستشفى الثورة التعليمي تعاون كبير من إدارة ستشفى الثورة لإنجاح هذه البرنامج والشكر والتقدير لمحمد التريكي مدير مستشفى الثورة التعليمي على التعاون وتسخير الإمكانيات اللازمة والشكر موصول لناجي المسلاتي مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بكلية الطب البشري على الجهود التي تُبذل وتوفير الإمكانيات وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح برنامج طلبة التخرج بالكلية.

وكذلك الشكر لمكتب شؤون الطلبة للكلية بمستشفى الثورة التعليمي.

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