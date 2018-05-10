المرج تفتتح مركزاً ثقافياً

افتتحت الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة المركز الثقافي المرج.

وقال رئيس الهيئة جمعة الفاخري إن هناك خطة لإنشاء المراكز الثقافية ودعم أنشطة الإعلام والثقافة في كل المدن والمناطق الليبية.

من جهته قال مدير إدارة المشروعات في الهيأة رافع الفاخري، إن المركز الثقافي افتتح في ظروف غاية في الصعوبة، آملاً في أن يمثل المركز رافداً من روافد الثقافة والإعلام بالمدينة.

وحضر الافتتاح الذي نظم بباحة المركز إلى جانب رئيس الهيئة كل من عميد بلدية المرج، ومدير مكتب الثقافة في المدينة، وعدد من مدراء الإدارات بالهيأة، ومدراء المكاتب الثقافية بالبلديات المجاورة، ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي وأهالي المنطقة.

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