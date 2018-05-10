السراج يكافئ ” قاضي الإنقسام السياسي ” بتمثيل ليبيا فى منظمة التعاون الإسلامي بجدة

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاربعاء قراره رقم 564 لسنة 2018 بشأن تكليف بمهام مندوب ليبيا منظمة التعاون الاسلامي بمدينة جدة ثاني كبريات مدن المملكة العربية السعودية .

ونص القرار على تسمية المستشار المتقاعد كمال بشير دهان رئيس المحكمة العليا السابق بمهام تمثيل ليبيا فى منظمة التعاون الاسلامي .

ويعرف المستشار دهان فى الاوساط السياسية بلقب ” قاضي الانقسام السياسي ” نسبة للحكم الذي اصدرته المحكمة فى نوفمبر 2014 ضد مجلس النواب المنتخب حديثاً وماتلاه من انقسام طال كل مؤسسات الدولة حتى تاريخ اليوم .

وجاء حكم المحكمة برئاسة دهان بعد أشهر قليلة من حسم قوات فجر ليبيا عملياتها العسكرية فى طرابلس والتي انتهت بسيطرتها على العاصمة واعلان قيام حكومة الانقاذ الاولى برئاسة الجهادي السابق عمر الحاسي .

ونص فى الحكم الذي أثار توابع تعاني منها البلاد حتى اليوم :

” حكمت المحكمة بدوائرها مجتمعة بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية “ .

وعقب ذلك الحكم أعلن التيار المتشدد بالمؤتمر الوطني العام على لسان الناطق باسمه عودة المؤتمر للانعقاد وتسمية الحاسي رئيساً لحكومته الموازية ثم خليفة الغويل الذي طُرد من العاصمة فى مارس 2017 عندما اندلعت اشتباكات دامية بأمر الرئاسي انتها بالسيطرة على مقر المؤتمر وسجن الهضبة.

يشار الى أن رئيس الرئاسي فائز السراج كان قد بارك حكم المحكمة العليا فى بيان جمعه وبعض النواب بينهم النائب حمودة سيالة إبن شقيق وزير خارجية الوفاق الحالي محمد سيالة يوم 6 نوفمبر 2014 بدعوى احترام القضاء وذلك قبل ان يعود مجدداً للمجلس قبل ان ينقطع وتتم تسميته بعد سنة رئيساً للرئاسي .

المرصد – خاص

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