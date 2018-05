المتوسط:

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرار يحمل رقم «564» لسنة 2018، اليوم الخميس، بتكليف كمال بشير دهان بمهام مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وقال «السراج» في بيان رسمي، أن هذا القرار سيتم العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

