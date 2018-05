خلال لقائه وفد «مسلاته».. «السراج» يوجه بإزالة مشكلات البلديات

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ظهر اليوم الخميس، وفداً من بلدية مسلاته ضم عضو مجلس النواب عن المدينة السيد عدنان فوزي الشعاب وعميد وأعضاء البلدية.

وجدد الوفد في مستهل اللقاء دعم بلدية مسلاته لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها الرامية إلى توحيد الصف ولم شمل الليبيين وتخفيف المعاناة على كاهل المواطن في كافة ربوع ليبيا.

ورحب السراج بالوفد مؤكداً حرصه على تذليل كافة المصاعب التي تواجه المجالس البلدية في أداء عملها، والعمل على توسيع صلاحياتها تفعيلا لنهج اللامركزية الذي تسعى الحكومة لترسيخه.

واستمع الرئيس لما عرضه أعضاء الوفد من مطالب في مجالات التعليم والصحة تشمل إمكانية إنشاء جامعة بالبلدية، وتزويد مستشفى المدينة بالكوادر والمعدات وإنشاء مركز لعلاج مرضى السكري ومركز آخر للعلاج الطبيعي اضافة لتفعيل مشروع الطاقات المتجددة المقترح تنفيذه في المدينة والذي سيكون باكورة مشاريع الطاقات المتجددة في ليبيا .

وقد أصدر السراج تعليماته الفورية للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من المطالب وتم الاتفاق على تقديم مذكرات تفصيلية لمشاريع اخرى .

وفي ختام اللقاء أثنى السراج على اهتمام مدينة مسلاته بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمن تحصل على التراتيب الأولى في المسابقات المحلية والدولية ، والعمل على إقامة حفل تكريم لهم، معلنا عن تخصيص مبلغ مالي لإقامة مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى مناطق ليبيا بمدينة مسلاته.

