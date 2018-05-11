السراج يراجع قرار “الردع”

بعد كثير من الانتقادات واجهت قرار المجلس الرئاسي رقم 555، وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزير الداخلية عبد السلام عاشور بالإشراف على تنفيذ القرار والذي يقضي بإعادة تسمية قوة الردع الخاصة، إلى “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” ومنحه عدداً من الصلاحيات والاختصاصات.

وأكد السراج في بيان جديد أن القرار “أثار ملاحظات لدى المختصين”، طالباً من وزارة الداخلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع “تضارب الاختصاصات”.

كما وجه السراج بإعداد تقرير بعد هذا التنسيق الأمني، خلال أسبوع من اليوم. وكان نشطاء ومختصون قانونيون قد وجهوا نقداً لاذعاً للقرار الذي قالوا إنه يعطي صلاحيات مطلقة للجهاز الجديد.

وبحسب قرار المجلس الرئاسي، فإن مقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة الرئيسي سيكون داخل طرابلس، بالإضافة إلى فروع أخرى سيتم الإعلان عنها في قرار من وزير الداخلية.

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