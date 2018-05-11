محاضرة توعوية بزواره

ضمن برنامجها العام نظمت جمعية بهيجة على لتوعية المرأة بزواره ، اليوم الخميس الموافق بقاعة الاجتماعات بالمعهد العالي لعلوم البحار ، ندوة علمية توعوية في الطب النفسي من تقديم الدكتور أكرم الادريسى ، وبحضور جمع من النساء والفتيات اللائي تم دعوتهم من قبل الجمعية ،

وتناول الدكتور بالشرح المستفيض إحد الأمراض الأكثر شيوعاً وانتشاراً وهو مرض الاكتئاب ، حيث تحدث بشيمن التفصيل عن الأعراض والسلوك ، وأيضا عن الدراسات الحديثة في هذا المجال ،

وركز الدكتور في محاضرته هذه ، على الوعي الضروري الذي يجب أن يكون من حيث التعامل مع مريض الاكتئاب وكيفية التواصل معه لمعرفة حالته .

أيضا تحدث عن الأشخاص الأقرب لمرض الاكتئاب ، فقال في هذا الصدد ، إن مرضى السكري والحوامل ، وحالات استئصال أجزاء من المعدة ، حالات القصور في الغدة الدرقية هؤلاء هم الأقرب للإصابة بمرض الاكتئاب بالإضافة لحالات أخرى مثل الحزن الشديد لفقدان شخص عزيز

ونوه في حديثه بان هذا المرض يعالج من عدة جوانب فالطبيب النفسي يقدم وصفته والمعالج النفسي يقدم أيضا وصفته التي تساهم مع الدواء للعلاج من هذا المرض

وتخللت هذه المحاضرة نقاشات بين المدعوات والدكتور ، في عدة نقاط لها علاقة مباشرة بمرض الاكتئاب وآلية التعامل مع المريض به .

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