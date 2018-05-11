حصاد معارك تحرير درنة.. وصول تعزيزات ومقتل 7 إرهابيين وخطة للدفاع عن المدينة

خاص المتوسط:

تقدم صحيفة «المتوسط» حصادًأ لأهم أحداث اليوم بشأن معارك تحرير درنة، فمن جهة، استهدفت القوات المسلحة من القطاع الجنوبي لمدينة درنة عربة تحمل 23 مدافعة بطريق سيدي عزيز في الفتائح.

وقال مصدر عسكري في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم حرق العربة بالكامل.

وصول الكتيبة 276 إلى محور الساحل

وأعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، وصول سرية من الكتيبة 276 التابعة لمجموعة عمليات عمر المختار دبابات بآمرة العميد ” علي القطعاني ” الى محور الساحل

وأوضح صبرة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أنه بأوامر من القيادة العامة لدى القوات المسلحة الليبية ترسل التعزيزات العسكرية.

وجدد “صبرة” دعوته لأهالي مدينة درنة إلى القيام بانتفاضة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم دون أن يمس المدنيين.

وكان سلاح الجو نفذ، صباح أمس الخميس، غارات جوية على مواقعة هامة للمتطرفين في مدينة درنة بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية ارضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين.

وقال «صبرة»، «إن سلاح الجو قصف موقع للخوارج ﻓي ﻛﺴﺎﺭة ﺳﺎﺳي بمنطقة ﻋﺰﻳﺰ بالتزامن مع عملية أرضية نتج عنها قتل 7 إرهابيين وتدمير 6 آﻟﻴﺎﺕ ﻭضبط 3 ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻫﺎﻭﻥ.

وأضاف «أن العملية أسفرت عن ﺣﺮﻕ ﺩﺑﺎﺑة ﻭﻓﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻘى من العناصر الإرهابية إلى ﺩﺍﺧﻞ المدينة، وإلقاء القبض على إرهابي تونسي يكنى أبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التي تتمركز بها الجماعات الإرهابية بدرنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيلة»، مشيرا إلى قتل قوات الجيش لثلاثة إرهابيين آخرين من جنسيات مختلفة.

خطة أمنية للدفاع عن «درنة»

كما أعلن مدير أمن طبرق، العقيد ميلود جواد، بدأ خطة أمنية تهدف إلى مواكبة الأحداث التي تشهدها مدينة درنة، والدفاع عن الأهالي مما قد ينجم عن اشتباكات الجيش الوطني مع المتطرفين.

وأوضح “جواد”، في تصريحات متلفزة، أمس الخميس، أن الخطة الأمنية تتمثل في الدفع بدوريات صحراوية جنوب غرب مدينة طبرق للتمكن من اعتراض أي اختراقات أمنية قد تحدث.

وتابع: «سيتم التشديد على التمركزات الأمنية ودعمها بالعناصر والمعدات والتجهيزات اللازمة بالإضافة إلى وجود تنسيق أمني جيد مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المركزية بهدف حماية وتأمين المواطنين».

وأكد مدير أمن طبرق، أن هناك تنسيقات أمنية تمت مع الأجهزة المختصة لمراقبة المساجد داخل المدينة والتنسيق مع الشئون الاجتماعية حيال إمكانية تأمين مقرات إيواء لأي أسر قد تنزح من مدينة درنة.

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا تقوية التمركزات والبوابات والدوريات الليلية وحماية مركز طبرق الطبي، وكذلك مساعدة ومساهمة الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة وجهات الوافدين.

The post حصاد معارك تحرير درنة.. وصول تعزيزات ومقتل 7 إرهابيين وخطة للدفاع عن المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

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