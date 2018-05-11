الرئاسي ينعى الشاعر بشير العريبي مؤلف النشيد الوطني الليبي

توفي اليوم الخميس 10 ماي 2018، الشاعر التونسي “بشير العريبي” مؤلف النشيد الوطني الليبي.

و نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، الشاعرالتونسي بشير العريبي، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال السراج: “لقد عبر الراحل المبدع الكبير بكلمات النشيد الوطني عن استقلال بلادنا، وكانت كلماته تحمل في ثناياها معانٍ حضارية نضالية، تعكس الاعتزاز والفخر بجهاد الآباء والأجداد وعهدًا للوطن بأن لا نخذله”.

كما قال في ذات السياق، إن الشاعر التونسي الراحل بشير العريبي عايش وتعايش مع الليبيين وقضاياهم في خمسينات القرن الماضي، في زمن كانت القومية العربية، تمارس فعلًا لا قولًا، توحد النضالات والمشاعر والغايات، فلا غربة ولا اغتراب لعربي أينما حل في بلاد العرب.

وتقدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج بأحر التعازي إلى عائلة وذوي ومحبي الشاعر بشير العريبي وللشعبين الليبي والتونسي في وفاة الفقيد.

وكان العريبي يعمل مدرسًا للغة العربية بليبيا، عندما قرأ إعلانًا عن مسابقة لتأليف النشيد الوطني الليبي العام 1955، فاشترك في المسابقة وفاز بالترتيب الأول ،وأعيد اعتماد النشيد الليبي القديم المعروف بنشيد الاستقلال بعد ثورة 2011.

وبعد سبتمبر العام 1969، اعتمدت ليبيا نشيد «الله أكبر» الذي ظهر في مصر خلال العدوان الثلاثي العام 1956 من كلمات الشاعر المصري عبد الله شمس الدين، والملحن المصري محمود الشريف، لكن هذا النشيد غير بعد الثورة الليبية على حكم القذَّافي العام 2011، ليعاد اعتماد النشيد الملكي.

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