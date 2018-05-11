الملتقى الثاني لمدراء الأمن يناقش الوضع الأمني داخل طرابلس

حضر وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور جانبا من الملتقى الثاني لمدراء الأمن والإدارات بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وذلك تزامنا مع اختتام فعاليات اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها في الملتقى الذي أقيم ببيت شباب الزاوية أن هذا الملتقى يأتي تزامنا مع اختتام أسبوع المرور العربي الموحد.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى تداعيات الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس.

ووجه المشاركون في الاجتماع رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بحرية وامن الشعب الليبي بأن وزارة الداخلية مكوناتها ستتصدى لكافة المؤامرات والدسائس التي من شانها زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

واستمع بعدها وزير الداخلية المفوض إلى شروح وافية من عدد من مدراء مديريات أمن المنطقة الغربية المشاركون في الملتقى حول سير العملية الأمنية داخل مديرياتهم.

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