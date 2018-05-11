حكم بعدم دستورية انتخابات البرلمان .. كمال دهان يكافأ من الوفاق المرفوضة بتكليفه مندوبا لليبيا في منظمة التعاون الإسلامي في جدة

طرابلس 11 مايو 2018 (وال) – كافأ رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي غير الدستوري فايز السراج، الأربعاء، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار كمال دهان من خلال تكليفه مندوبا لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة بعد إحالته للتقاعد في مايو 2015.

ووفقا لقرار السراج رقم 564 لسنة 2018 ميلادي والصادر بتاريخ الأربعاء الموافق 09 مايو الجاري، والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، فإن كمال بشير دهان قد بات مندبا لحكومته غير الدستورية لدى منظمة التعاون الإسلامي بمقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي نهاية العام 2014 أصدر دهان بصفته رئيسا للدائرة الدستورية والمحكمة العليا حكما بعدم دستورية تعديل دستوري غفضى لانتخاب مجلس النواب الذي جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع.(وال-طرابلس) ا م

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