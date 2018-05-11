أسباب إلغاء زيارة المشري إلى مدينة مصراتة

ألغى المجلس البلدي مصراتة، الخميس زيارة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، كانت مقررة إلى مدينة مصراتة اليوم.

وكشف مصدر محلي لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، ان المجلس البلدي مراتة اضطر لإلغاء الزيارة قبيل موعدها بلحظات بعد تلقيه سيل من الاتصالات التي حمل بعضها تهديدات من أطراف ترفض الزيارة بدعوى انتماء المشري لجماعة الإخوان الليبية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن الرافضين للزيارة مقربون من قوة البنيان المرصوص ويعتبرون أن زيارة المشري تصنف مدينة مصراتة بأنها موالية ومتحالفة مع الإخوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية