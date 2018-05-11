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أسباب إلغاء زيارة المشري إلى مدينة مصراتة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ألغى المجلس البلدي مصراتة، الخميس زيارة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، كانت مقررة إلى مدينة مصراتة اليوم.

وكشف مصدر محلي لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، ان المجلس البلدي مراتة اضطر لإلغاء الزيارة قبيل موعدها بلحظات بعد تلقيه سيل من الاتصالات التي حمل بعضها تهديدات من أطراف ترفض الزيارة بدعوى انتماء المشري لجماعة الإخوان الليبية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن الرافضين للزيارة مقربون من قوة البنيان المرصوص ويعتبرون أن زيارة المشري تصنف مدينة مصراتة بأنها موالية ومتحالفة مع الإخوان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تحية للشرفاء في ليبيا – تحية للجيش العربي الليبي والشعب الليبي انتهت لعبة الاخوان وتميم واردوغان سيحاسبهم الميزان وسيردمون تحت التراب في اكفنتهم التي صنعتها لهم اسرائيل في الليل ودفعت لهم بريطانيا الاموال والكراسي لقهر الشعب -الا ان الشعب الليبي ينتج الابطال – ستنتهي خزعبلات الافاقين من تركيا يتحدثون لان طائرات الوطية قامت بتحية اهل طرابلس —اي اننا قادمون بعون الله ————-تحية لشرفاء مصراتة وليبيا

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