المتوسط:

أجريت بالمركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق قرعة بطولة الوفاق الرياضية لكرة القدم الخماسية لفئتي القدامى والناشئين، بحضور رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة العمالية علي المخزوم، ولاعب كرة القدم الدولي السابق جلال الدامجة، ومندوبي الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وعدد من الرياضيين الليبيين، وحكام كرة القدم.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن البطولة ستنطلق الاثنين القادم الموافق وسيحتضنها ملعب ميدان الشهداء المجاور لقلعة “السراي الحمراء” بطرابلس، على أن تبدأ أولى مبارياتها مساء أول أيام شهر رمضان ، حيث تم إجراء القرعة من خلال ثلاثة مجموعات: المجموعة الأولى “المجلس الرئاسي” وتضم: “مختلط قدامى طرابلس، قدامى طرابلس، شركة المدار”، والمجموعة الثانية “وزارة التعليم” وتضم:”مصلحة الجمارك، الهيئة العامة للاتصالات، ديوان المحاسبة”، و المجموعة الثالثة “مصلحة الضرائب” وتضم: “صندوق التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة العدل”.

The post مجموعة «المجلس الرئاسي» تفتتح دورة «الوفاق» الرمضانية لكرة القدم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية