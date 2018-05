المتوسط:

حذر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك محمد الغزوي «جميع القبائل في مدينة سبها»، من أي اعتداء أو هجوم على «معسكرات القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة الحكومية».

وأكد اللواء المبروك محمد الغزوي في تصريحات صحفية، أمس الخميس «سيتم فرض القانون وعلى الجميع تحمّل المسؤوليه القانونية التامة حيال أي اعتداء».

وأشار الغزوي إلى أنه أرسل رسالة لـ«المجلس الاجتماعي لقبائل سبها» مشدداً على ضرورة الالتزام به.

يذكر أن مدينة سبها شهدت أوضاعًا إنسانية صعبة جراء اندلاع اشتباكات بين مسلحين من قبيلتي أولاد سليمان والتبو، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وخلّف أضراراً مادية في منشآت حيوية.

The post الجيش يحذر من الاعتداء على مؤسسات الدولة بسبها: سنفرض القانون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية