«داخلية الوفاق»: حسابات مواقع التواصل الاجتماعي «مراقبة»

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أن جميع الحسابات بمختلف أشكالها وأنماطها على شبكات التواصل الاجتماعي تحت الرقابة الأمنية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنها تحث المواطنين كافة على عدم الانجرار إلى ما أسمته ب”العبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة والقانون”.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الرقمية المختصة بمكافحة جرائم المعلومات بالوزارة المشار إليها رصدت وجود حسابات مزورة باسم وزير داخلية الوفاق على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

