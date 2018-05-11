لماذا انتقد أعضاء هيئة التدريس القانون الجديد للجامعات ؟

عاصفة من الانتقادات والرفض قابل بها اعضاء هيئة التدريس الجامعي القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات الصدار عن مجلس النواب في منتصف ابريل الماضي ،

اعضاء هيئة التدريس اعتبروا نصوص القانون معيبة في ما يتعلق بحقوق الاستاذ الجامعي

من جانبها اعلنت نقابة أعضاء هيأة التدريس بجامعة بنغازي عن إقامة ورشة عمل لمناقشة قانون الجامعات الصادر عن مجلس النواب.

ودعت النقابة المهتمين بالجامعة الى دراسة مواد القانون وإعداد ورقات تتضمن ملاحظاتهم وتحفظاتهم وتأثيرها الإيجابي أو السلبي والتعديلات المقترحة.

واقترحت النقابة الثامن والعشرين من مايو الجاري موعدا للورشة

فيما عبرت منشورات اعضاء هيئة التدريس الجامعي على موقع الفيس بوك عن اعتراضات على القانون وقد رصدت بوابة افريقيا الاخبارية عددا من هذه المنشورات

خيبة امل

الاستاذ الدكتور محمد الذويب ختم منشورا له عن القانون قائلا خيبة أمل واسعة وفي منشوره قال الدكتور الذويب أن القانون يسلب اعضاء هيأة التدريس من بعض المزايا المتواضعة التي كان يتمتع بها الاستاذ الجامعي في القوانين واللوائح السابقة وقال أنه يلغي ساعات الدراسات العليا وضمها للدراسات الجامعية ضمن العبء الدراسي في المعاملة المالية دون الإشارة الى اي زيادة في المرتبات حيث ترك ذلك الى اللائحة التنفيذية التي ستصدر عنمجلس الوزراء و يكون سن التقاعد 68 عاما أو 62 عاما أو مضي اكثر من 25 عاما في الخدمة لمن يرغب في ذلك ، الإلزام بآداء ساعات عمل أسبوعية فضلا عن ساعات التدريس الالزامية بما يصل الى. 20 ساعة للمحاضر المساعد و12 ساعة للاستاذ دون الإشارة الى اي مزايا مالية

الدعوة الى الطعن

الاكاديمي علام الفلاح دعا الى الطعن في القانون وكتب قائلا بناء على صدور قانون الجامعات بعد تعديله من قبل مجلس النواب وما يحوي هذا القانون الصادرمن مواد و فقرات و لوائح ونصوص قانونية تتعارض مع مصلحه التعليم العالي ولم تراعى جوانب كثير لمراحل التعليم وارتباطه بأهداف التعليم العالي و مخرجاته وخطط تطوير وتحديث التعليم الجامعي واهملت مواده حقوق وامتيازات اعضاء هيئة التدريس عليه نقترح على زملائنا في جميع الجامعات الليبية التواصل والتدارس بالخصوص لتقديم طعن لإيقاف هذا القانون

القانون وقيمة الاستاذ

الدكتور محمد الوليد كتب منشورا مختصرا قال فيه أعتقد أن قانون الجامعات الجديد يصرخ بأعلى صوته بأنه لم تعد هناك قيمة للأستاذ الجامعي في ليبيا

وذهب الدكتور فاخر بوفرنة الى المطالبة باسقاط القانون كاتبا قانون الجامعات الجديد كارثة في حق الاستاذ الجامعي بكل المقاييس يجب اسقاطه

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