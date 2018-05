نتائج الملتقى الثاني لمدراء الأمن في طرابلس

المتوسط:

ناقش المشاركون في الملتقى الثاني لمدراء الأمن والإدارات بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، تداعيات الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس.

وحضر وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور جانبا من الملتقي الذي يعقد بالتزامن مع اختتام فعاليات اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها في الملتقى الذي أقيم ببيت شباب الزاوية أن هذا الملتقى يأتي تزامنا مع اختتام أسبوع المرور العربي الموحد.

ووجه المشاركون في الاجتماع رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بحرية وأمن الشعب الليبي بأن وزارة الداخلية مكوناتها ستتصدى لكافة المؤامرات والدسائس التي من شانها زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

